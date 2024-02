Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Außenspiegel gestreift und abgehauen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstagmittag, 17. Februar, in der Straße "Kingsbridgering". Eine 34-Jährige parkte ihren VW Kombi gegen 14 Uhr in Höhe der Nummer 5. Im Vorbeifahren streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel des ordnungsgemäß abgestellten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

