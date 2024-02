Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Rangieren Pkw beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Ein 25-Jähriger parkte von Sonntag, 18. Februar, 15 Uhr, bis Montag, 19. Februar, 9:30 Uhr, seinen Pkw ordnungsgemäß in der Pariser Straße in Höhe der Hausnummer 281. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Renault Megane in dieser Zeit und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei geht aufgrund der Spuren davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem Lkw beim Rangieren gegen das geparkte Fahrzeug stieß. Zurück blieb ein Schaden an der hinteren Stoßstange und der rechten Rückleuchte des Renault. Die Schadenshöhe wird auf 2.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell