POL-SE: Pinneberg - Geschwindigkeitskontrolle im Stadtgebiet - Polizei stellt Verstöße fest

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (02.04.2024) ist es auf dem Marktplatz in Wahlstedt zum Diebstahl eines auffälligen Buchaufstellers für Kinderbücher von Pixi gekommen, der dort vor einer Buchhandlung gestanden hatte. Nach den bisherigen Erkenntnissen nahm ein Unbekannter gegen 16:45 Uhr die einen guten Meter hohe Plastikfigur samt vor dem Bauch gehaltener Schale mit Pixi-Büchern an sich. Die Figur mit ...

mehr