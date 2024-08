Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall aufgrund STOPP-Schild-Missachtung

Grünstadt (ots)

Am Montag den 26.08.2024 ereignete sich gegen 17:00 Uhr an der Kreuzung Kreuzerweg/ Otto-Fliesen-Straße in Grünstadt ein Verkehrsunfall, da der 22-jährige Unfallverursacher aus Worms das dortige STOPP-Schild missachtete. Der Wormser fuhr im Kreuzungsbereich mit seinem Lieferwagen in die linke Seite des Pkw seiner Unfallgegnerin hinein, wodurch diese ein Schleudertrauma erlitt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Gegen den Mann aus Worms wurde ein Strafverfahren hinsichtlich der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

