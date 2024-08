POL-PDNW: Sekundenschlaf führt zu Unfall

Niederkirchen (ots) - Ein ehrlicher Finder hat am Montagabend ein Kuvert mit Bargeld bei der Polizei Haßloch abgegeben. Dieses habe er in Niederkirchen in der Saarstraße bei der dortigen VR-Bank gefunden. Auf dem Kuvert ist ein weiblicher Vorname und ein Bargeldbetrag notiert. Der Verlierer darf sich gerne bei der Polizei in Haßloch melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße Polizeiinspektion Haßloch Pressestelle Frank Hoffmann Telefon: 06324 ...

