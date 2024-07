Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Mülltonnen in Brand geraten

Northeim (ots)

Northeim, Berliner Allee / Breiter Weg, Dienstag, 09.07.2024, 04.44 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Unbekannte Ursache.

Am Dienstag um 04.44 Uhr wurden zwei Mülltonnenbrände in Northeim gemeldet. Die eine Mülltonne brannte in der Straße "Berliner Allee" und die Zweite in der Straße "Breiter Weg".

An der zweiten Brandörtlichkeit (Breiter Weg) griff das Feuer auf eine angrenzende Hecke über. Der 38-jährige Brandentdecker konnte mit einem Besen die Mülltonne zur Seite schieben und die Hecke mit einem Feuerlöscher löschen. Die Mülltonne konnte er nicht löschen.

Beim ersten Brandort löschte der Ehemann der 49-jährigen Brandentdeckerin die Mülltonne notdürftig, bis die Feuerwehr eintraf.

Die beiden Brandentdecker konnten keine Personen an den Brandorten feststellen. Ein Zusammenhang zwischen den Bränden ist Teil der Ermittlungen der Sachbeschädigungen. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von 650 Euro.

Beide Brände konnten durch die Freiwillige Feuerwehr Northeim gelöscht werden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell