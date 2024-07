Bad Gandersheim (ots) - (Me)37581 Bad Gandersheim, Holzmindener Straße / Bundesstraße 64(Höhe Klärwerk Bad Gandersheim). Zeit: Sonntag, 07. Juli 2024, 21.50 Uhr. Ein Bad Gandersheimer Rollerfahrer befuhr die Abfahrt der Bundesstraße 64 (Klärwerk Bad Gand.) zur Holzminderer Straße und er wurde in der dortigen Linkskurve von einem dunklen PKW rücksichtslos und falsch überholt bzw. geschnitten, so dass er in den ...

mehr