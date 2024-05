Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - In Jugendräume eingebrochen

In den vergangenen Tagen verursachten Vandalen in Blaubeuren erhebliche Sachschäden.

Ulm (ots)

Die Unbekannten brachen in der Karlstaße in die Jugendräume im Untergeschoss eines Kindergartens ein. Dort zerstörten sie eine Toilettenwand und Sanitäreinrichtungen. Möbel wurden umgeworfen sowie Geschirr und Flaschen zerbrochen. Mit Filzstiften beschmierten sie Wände, Fenster und Möbel. Dann verstopften sie Abflüsse und drehten mehrere Wasserhähne auf. Dadurch kam es zur Überschwemmung in den Räumlichkeiten sowie einem Heizungsraum. Das Wasser stand etwa 40 cm hoch, als der Schaden am Donnerstagmorgen bemerkt wurde. Die Polizei Blaubeuren (Tel. 07344/96350) hat die Ermittlungen nach den Vandalen aufgenommen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar, dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen.

++++0999564 (JS)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell