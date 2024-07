POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Zweitmeldung zum aktuellen Polizeieinsatz in der Mainzer Neustadt

Mainz-Neustadt (ots) - ...so kam ein 78-Jähriger gestern Mittag auf die Wache der Polizeiinspektion Mainz 2 am Valenciaplatz. Mit voller Tüte und guter Absichten wollte der Mann um die Mittagszeit zwei Stab-Granaten abgeben, die sein Enkel in einem Waldstück bei Ober-Olm gefunden hatte. Durch die Polizeibeamten wurden die Fundstücke aus dem 2. Weltkrieg vorsichtig ...

