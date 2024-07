Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Finthen Betrug durch falsche Handwerker - Es kann jeden treffen!

Mainz - Finthen (ots)

Bereits am 12.07.24 hatte ein 31-jähriger Mainzer im Internet nach einer Handwerksfirma gesucht, da eine Dichtung an seiner Toilette ausgetauscht werden musste. Er wurde fündig und kontaktierte telefonisch eine Mainzer Firma, zumindest lies die angegebene Telefonnummer darauf schließen. Wenig später erledigte ein vermeintlicher Handwerker die Arbeit, allerdings unvollständig. Er forderte einen stolzen Preis von 5200 EUR für seine Arbeit, wobei der Mainzer der Zahlung einer unwesentlich geringeren Summe nachkam. Im Nachgang fand der 31-Jährige über die Handwerkskammer heraus, dass die Handwerkfirma nicht existent ist und erstattete Anzeige bei der Kriminalpolizei.

Die Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern, die den Verbrauchern überteuerte Leistungen berechnen und ihre Reparaturen unsachgemäß und unvollständig ausführen! Um seriöse Handwerker von Betrügern zu unterscheiden, sollte man sich als Verbraucher vorab ausreichend über Handwerkerbetriebe und entstehende Kosten informieren. Man kann sich über ortsansässige Handwerkerfirmen mit Notdienst informieren, um im Notfall die richtige Nummer kontaktieren zu können. Außerdem sollte man von Handwerkerfirmen immer einen detaillierten Kostenvoranschlag anfordern. Zweifelt man an der Vertrauenswürdigkeit eines Handwerkerunternehmens, kann man sich an die Handwerkskammern wenden und sich nach dem Betrieb erkundigen. Wenn sich Handwerkerbetriebe selbstständig machen, müssen sie ihr Unternehmen ordnungsgemäß anmelden und in die Handwerksrolle eintragen lassen. Sind sie dort nicht angemeldet oder aufgelistet, darf man an ihrer Seriosität berechtigte Zweifel haben.

