POL-PPMZ: Autotransportanhänger mit defektem PKW gestohlen Zeugen gesucht!

Ingelheim - Uhlerborn (ots)

In der Zeit vom 13.07.-16.07.2024 wurde in der Straße Uhlerborn im Ortsteil Ingelheim - Uhlerborn ein Anhänger samt PKW gestohlen. Der Anhänger war zum Tatzeitpunkt etwas außerhalb von Uhlerborn an einen VW-Bus angehängt. Das Gespann stand ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Auf dem Anhänger war ein schwarzen BMW M3 mit englischem Kennzeichen befestigt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen "Rechtslenker", welcher nicht mehr fahrbereit ist. Der Anhänger selbst ist von der Firma "Fitzel" / Modell Euro 27-20/41T und mit seinen zwei Achsen und den ausziehbaren Alu-Ladeschienen explizit für den Autotransport hergestellt (siehe Foto). Am Heck des Anhängers war ein Kennzeichen aus dem Main-Taunus-Kreis befestigt.

Wer hat im genannten Zeitraum auffällige Personen in der Straße Uhlerborn und Umgebung gesehen? Wem ist der gestohlene Anhänger oder der englische BMW aufgefallen? Sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall können der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 mitgeteilt werden.

