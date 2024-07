Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt- Mit einer Einkaufstüte voller Handgranaten...

Mainz-Neustadt (ots)

...so kam ein 78-Jähriger gestern Mittag auf die Wache der Polizeiinspektion Mainz 2 am Valenciaplatz. Mit voller Tüte und guter Absichten wollte der Mann um die Mittagszeit zwei Stab-Granaten abgeben, die sein Enkel in einem Waldstück bei Ober-Olm gefunden hatte. Durch die Polizeibeamten wurden die Fundstücke aus dem 2. Weltkrieg vorsichtig vor das Gebäude gebracht und der Bereich darum abgesperrt. Experten des Landeskriminalamtes Mainz begutachteten die Granaten wenig später und stuften diese als ungefährlich ein. Die Stab-Granaten wurden anschließend durch den Entschärferdienst in Verwahrung genommen, mit dem Ziel der anschließenden Vernichtung.

Sollten Sie sogenannte Kampfmittel auffinden gilt:

- Fund unverzüglich bei der Polizei oder Ordnungsamt melden!

- Nicht berühren und an der Fundstelle belassen. Bei Bauarbeiten diese sofort einstellen.

- Alle Kampfmittel sind potentiell lebensgefährlich. Die Größe und Form sagen nichts über die Gefahr aus.

- Kampfmittel im Sinne der Kampfmittelbeseitigung Rheinland-Pfalz sind sämtliche in den beiden Weltkriegen verwendete Munitionsarten, insbesondere Bomben, Granaten oder sonstige Munition.

Sollten Sie beispielsweise bei Haushaltsauflösungen alte Waffen oder Munition auffinden, so gilt ebenfalls:

- Informieren Sie unverzüglich die Polizei oder das Ordnungsamt.

- Bei Schusswaffen: Sollten Sie selbst den Ladezustand nicht gefahrlos prüfen können, dann lassen Sie die Schusswaffe dort, wo Sie sie gefunden haben und sichern Sie den Fundort ab.

- Verhindern den Zugang anderer Personen, insbesondere von Kindern, zur Fundstelle.

Bei der anschließenden Verwahrung und Vernichtung der Waffen oder Gegenstände entstehen Ihnen keine Kosten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell