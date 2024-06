LPI-SHL: Brandfall ging "glimpflich" aus

Schmalkalden (ots) - Am 14.06.2024 gegen 12:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 18-jährigen E-Scooterfahrer in der Straße Am Christ in 98574 Schmalkalden, Ortsteil Asbach. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Roller kein Versicherungsschutz bestand und der 18-Jährige berauscht unterwegs war. Eine Blutentnahme im Klinikum war die Folge. Ein ...

