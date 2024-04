Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Am Sonntag, den 21.04.24 gegen 11:00 Uhr, konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Morbach ein abgerissenes Verkehrszeichen am Fahrbahnrand der B327, auf Höhe der Einmündung zur B269 in Richtung Birkenfeld festgestellt werden. Bei genauerer Überprüfung der Örtlichkeit fiel auf, dass dieses Verkehrszeichen, sowie ein ebenfalls aufgefundener Leitpfosten von der dortigen Verkehrsinsel stammten. Vermutlich befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht von Samstag auf Sonntag die B327 aus Richtung Morbach/Gutenthal kommend in Richtung Morbach, verlor dabei im Einmündungsbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr die auf der Verkehrsinsel angebrachten Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) zu melden.

