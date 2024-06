Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht auf dem E-Scooter

Schmalkalden (ots)

Am 14.06.2024 gegen 12:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 18-jährigen E-Scooterfahrer in der Straße Am Christ in 98574 Schmalkalden, Ortsteil Asbach.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Roller kein Versicherungsschutz bestand und der 18-Jährige berauscht unterwegs war. Eine Blutentnahme im Klinikum war die Folge.

Ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und einer Fahrt unter der Einwirkung von berauschenden Mitteln wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell