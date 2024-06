LPI-SHL: Terrassenbrand

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag sowohl in Streufdorf als auch in Gompertshausen je einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und mehrere Schachteln Zigaretten und Bargeld entwendet. Die Täter gingen dabei sehr rücksichtslos vor, so dass beide Automaten massiv beschädigt wurden. In beiden Vorfällen wurden die Ermittlungen durch die Kriminlapolizei Suhl aufgenommen. ...

mehr