Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zeugenaufruf - gefährliche Körperverletzung im Zug

Bremen (ots)

Tatort: Bahnhof Syke, Bahnstrecke Syke - Bremen

Tatzeit: 02.05.204, 17:00 Uhr

Nach einer gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 18-Jährigen am Donnerstagnachmittag sucht die Bremer Bundespolizei nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr am Bahnhof in Syke und im weiteren Verlauf in der Nordwestbahn in Richtung Bremer Hauptbahnhof.

Nach ersten Erkenntnissen soll es zuvor zwischen dem jungen Mann und einer Gruppe von drei Tätern zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sein. In der Folge schlugen die drei Männer dem Opfer mehrfach ins Gesicht. Anschließend stiegen alle Beteiligten in die Nordwestbahn in Richtung Bremer Hauptbahnhof ein. Dort soll ein vierter Täter hinzugekommen sein.

Gemeinschaftlich schlugen die vier Unbekannten weiter auf den jungen Reisenden ein. Kurz vor Halt des Zuges im Bahnhof Barrien gelang es dem Geschädigten den Notfallschalter im Zug zu betätigen. Die Täter verließen daraufhin am Bahnhof in Barrien unerkannt den Zug.

Die für die Ermittlungen zuständige Bundespolizeiinspektion Bremen bittet darum, dass sich Zeugen melden, die am Bahnhof in Syke oder in der Nordwestbahn etwas beobachtet haben. Diese mögen sich unter Tel.: 0421/16299 - 7777 melden.

