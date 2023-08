Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendliche werden von Mann angegriffen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Auf einem Supermarktparkplatz am Blankenhagener Weg wurde am Dienstagabend (22.08., 19.30 Uhr) eine Gruppe Jugendliche von einem bislang unbekannten Mann angegriffen. Der unbekannte Mann soll ca. 60-70 Jahre alt sein. Er war mit einem Fahrrad unterwegs, auf welchem sich eine Satteltasche befand. Auffällig waren seine weißen, schulterlangen Haare und sein Kinnbart. Bekleidet war er am Dienstag mit einem blauen Hemd, einer grauen Hose und roten Schuhen. Der Mann soll die Jugendlichen angesprochen, einen Schlagstock aus der Satteltasche gezogen haben und in Richtung der Jugendlichen geschlagen haben.

Die Jugendlichen rannten davon. Sie wurden den Angaben nach noch ein paar Meter von dem Mann und seinem kleinen schwarzen Hund verfolgt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

