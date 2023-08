Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochmorgen - Schülerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochmorgen (23.08., 07.31 Uhr) ereignete sich auf der Spexarder Straße in Höhe der Straße Eimerheide ein schwerer Verkehrsunfall.

Eine 11-jährige Fahrradfahrerin querte die Spexarder Straße aus Richtung Immelstraße kommend, um im weiteren Verlauf auf die Eimerheide zu fahren. Beim Überqueren der Straße stieß sie mit einem Lkw zusammen, dessen Fahrer auf der Spexarder Straße in Richtung Verl unterwegs war. Zeitgleich stand derzeitigen Ermittlungen nach ein Bus direkt hinter der Kreuzung an einer Bushaltestelle in Fahrtrichtung Osnabrücker Landstraße. Das Mädchen wurde durch die Kollision von ihrem Rad geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen. Unter Begleitung eines Notarztes wurde die Gütersloherin in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der 58-jährige Lkw-Fahrer aus Münster erlitt keine Verletzungen. Die Notfallseelsorge erschien vor Ort um sich um Zeugen und Beteiligte zu kümmern.

Die Unfallaufnahme wird durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in den späten Vormittag hinein andauern.

Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer werden gebeten, die Kreuzung weiträumig zu umfahren.

