POL-OH: Alleinunfall mit Personenschaden - Fahrzeug überschlägt sich

Alsfeld (ots) - Bereits am Dienstag (08.10.), kam es in Alsfeld, in der Straße "An der Sandkaute", zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 2 abgestellter schwarzer BMW wurde, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, im Bereich der hinteren linken Tür beschädigt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von rund 1.500 Euro. Die unfallverursachende Person entfernte sich ...

