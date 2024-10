Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Betrug durch illegale Spendensammler in Romrod und Alsfeld - weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Am Freitag (18.10.) kam es in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16 Uhr vor zwei Einkaufsmärkten in Romrod (Zeller Straße) und Alsfeld (Grünberger Straße) jeweils zu Betrugstaten durch illegale Spendensammler. Die Täter gaben sich hierbei als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation für taubstumme Kinder und Menschen mit Behinderung aus. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Polizei Alsfeld drei männlichen Personen aus NRW im Stadtgebiet kontrollieren und festnehmen. Bei den Tätern wurden entsprechende Spendenlisten und Bargeld in dreistelliger Höhe aufgefunden. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen und Geschädigte gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Alsfeld unter 06631-974-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de. zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Alsfeld - Dörr, Polizeihauptkommissar

