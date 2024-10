POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 - 56-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt - Fahrbahnsperrung in Richtung Würzburg

Fulda (ots) - LKW Brand Am Freitag, 18. Oktober 2024 gegen 17:00 Uhr wurde die Polizeistation Fulda über einen LKW-Vollbrand in der Bardostraße Fulda Fahrtrichtung Innenstadt in Höhe der dortigen AVIA Tankstelle informiert. Ein osteuropäischer Sattelauflieger geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch Feuerwehrkräfte konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden nicht verletzt. ...

