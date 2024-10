Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brennender Lkw auf der Bardostraße

Fulda (ots)

ERSTMELDUNG:

Um 16.58 Uhr wird ein Lkw-Brand in der Bardostraße, Höhe Einmündung Andreasberg gemeldet. Die Feuerwehr ist aktuell im Einsatz. Der Lkw steht in Vollbrand. Die Bardostraße ist in Richtung Innenstadt voll gesperrt. Es wird nachberichtet, sobald weitere Informationen vorliegen.

Führungs- und Lagedienst Osthessen: Messner, PHK

