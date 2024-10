Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bilanz Lullusfest (17.10.) - Autokennzeichen gestohlen - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Transporter

Bilanz Lullusfest (17.10.)

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

In der Nacht zu Freitag kam es gegen 0.30 Uhr in der Breitenstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Aktuellen Informationen nach waren ein 19- und ein 21-Jähriger mit mehreren Personen auf dem Heimweg vom Lullusfest, als die Gruppe mit drei männlichen Personen, von denen zwei nach derzeitigen Erkenntnissen unbekannt sind, in einen Streit geriet. Der 19-Jährige wurde in der Folge von den drei Männern angegriffen und im Gesicht verletzt. Als ihm sein 21-jähriger Bekannter zur Hilfe eilen wollte, schlugen die drei Männer auch diesem mehrfach ins Gesicht. Die beiden Verletzten wurden von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt. Von Zeugen konnten die zwei bislang unbekannten Täter wie folgt beschrieben werden:

- Täter 1: männlich, zwischen 18 und 22 Jahren, circa 1,80 m groß, kräftige Statur, westasiatisches Erscheinungsbild, braune kurze Haare mit einem geraden Pony bis zur Mitte der Stirn, kurzer Bart, hellblaue Jacke, schwarze Hose, dunkle Schuhe

- Täter 2: männlich, zwischen 18 und 22 Jahren, circa 1,80 m groß, schlanke Statur, westasiatisches Erscheinungsbild, dunkle Haare mit Seitenscheitel, Oberlippenbart, schwarz-weißer Trainingsanzug der Marke Nike, schwarze Schuhe

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. _____________________________________________________________________

Autokennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag (17.10.) die beiden rumänischen Kennzeichenschilder BC-89-ALE eines Ford Transit. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Transporter

Bad Hersfeld. Ein Unbekannter schlug am Donnerstag (17.10.), gegen 14.20 Uhr, die Beifahrerseite eines in der Rittergasse geparkten Transporters ein und stahl aus diesem eine Geldbörse, in der sich rund 300 Euro Bargeld befanden. Der 42-Jährige, der das Fahrzeug abgestellt hatte, störte den unbekannten Mann bei seiner Tatausführung, sodass dieser in Richtung des Festplatzgeländes des Lullusfestes flüchtete. Der 42-jährige Mann beschrieb den Täter als circa 1,85 m groß, um die 20 Jahre mit südländischem Erscheinungsbild und von schlanker Statur. Er habe schwarze lockige Haare, sei mit einer blauen Steppjacke und einer blauen Hose bekleidet gewesen und habe einen schwarzen Rucksack mit sich geführt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

