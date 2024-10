Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht zwischen Frankenheim und Hilders

Fulda (ots)

Hilders. Am Mittwoch (16.10.) ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der L3176 zwischen Frankenheim (Thüringen) und Hilders ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer war aus Richtung Frankenheim in Richtung Hilders unterwegs. Dabei bremste der Zweiradfahrer ohne ersichtlichen Grund so stark ab, dass die beiden dahinter befindlichen Fahrzeuge so stark und überraschend abbremsen mussten, so dass diese zusammenstießen. Es entstanden Sachschäden an beiden PKW der Geschädigten. Der Motorradfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne den Unfallpflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei dem Motorrad handelte es sich vermutlich um eine "125er" Maschine mit NES-Kennzeichen. Es ist anzunehmen, dass ein weiteres Motorrad (ebenfalls "125er") vor dem verursachenden Motorrad fuhr.

Zeugen des Unfallhergangs oder zu wahrgenommenen Motorrädern , die auf die o.g. Beschreibung zutreffen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

