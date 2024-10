Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Fulda (ots)

Rasdorf. Am Donnerstag (17.10.) kam es gegen 13 Uhr auf der L3170 zwischen Rasdorf und Geisa zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 79-Jährige Rasdorferin befuhr mit ihrem weißen Renault Twingo die L3170 von Geisa in Richtung Rasdorf. Eine 81-Jährige, ebenfalls aus Rasdorf stammende Fahrzeugführerin, befuhr mit ihrem roten Skoda Fabia die Strecke in entgegengesetzte Richtung. In der Gefällstrecke der L3170 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkw. Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrzeugführerinnen zum Glück nicht schwer verletzt, aber dennoch zur endgültigen Abklärung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000,- Euro. Im Einsatz waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Rasdorf und Hünfeld, auch zwei Krankenwagen, sowie der Rettungshubschrauber.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

