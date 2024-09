POL-PDPS: Unfall im Begegnungsverkehr - Fahrerin flüchtet

Zweibrücken (ots) - Am Montag, 23.09.2024, im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 15.10 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen PKW Peugeot 308, welcher auf dem Parkplatz des Outlet-Centers in Höhe des Nike-Stores zum Parken abgestellt war. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro. Ohne sich um ...

