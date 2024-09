Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 23.09.2024, im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 15.10 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen PKW Peugeot 308, welcher auf dem Parkplatz des Outlet-Centers in Höhe des Nike-Stores zum Parken abgestellt war. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Unfallfahrzeug oder zum Unfallverursacher machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell