Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gehen leer aus

Bickenriede (ots)

An der Feldmühle stellte Donnerstagnachmittag der Bewohner eines Hauses fest, dass vermutlich Unbekannte versuchten in das Haus einzudringen. An der Tür, wie auch an dem Schloss, wurden Einbruchsspuren festgestellt. Den Tätern gelang es jedoch nicht das Gebäude zu betreten. Die Polizeiinspektion Eichsfeld sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

