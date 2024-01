Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall an Autobahnauffahrt

Bleicherode (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 5.00 Uhr an der Autobahn A38, Anschlussstelle Bleicherode, ein Verkehrsunfall. In der Absicht auf die Richtungsfahrbahn Leipzig aufzufahren, übersah ein Autofahrer eine vorfahrtsberechtigten. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge erlitten unfallbedingte Sachschäden und mussten abgeschleppt werden. Bis die Bergung der Fahrzeuge abgeschlossen war kam es zu Behinderungen an der Anschlussstelle Bleicherode.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell