Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Westerstede; räuberische Erpressungen aufgeklärt+++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in Westerstede gleich zu zwei Überfällen auf Passanten, bei denen die Opfer massiv bedroht wurden. Gegen 16:00 Uhr wurde ein 21 Jahre alter Westersteder in Höhe des Skaterplatzes der Hössensportanlage von mehreren Heranwachsenden mit einem Teleskopschlagstock bedroht. Die Täter raubten das Handy sowie eine Wollmütze des Opfers. Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Täter offensichtlich in einem PKW VW Golf geflüchtet waren. Etwa eine Stunde später wurde der Polizei ein weiterer Überfall zum Nachteil eines 15 Jahre alten Jugendlichen gemeldet. Bei diesem Überfall in Höhe der Kreisvolkshochschule (Am Esch) wurde einem 15 Jahre alten Opfer ein Rucksack gewaltsam entrissen. Zudem wurde er mit einem Messer gedroht. Im Rucksack befanden persönliche Gegenstände des Opfers. Im Rahmen der Fahndung konnte der genannte PKW VW Golf festgestellt werden. Im PKW befanden sich zwei 16 und 21 Jahre alte Personen aus der Gemeinde Edewecht. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten zwei weitere Jugendliche (16 und 17 Jahr alt) in einer Wohnung in Westerstede angetroffen werden. Ein weiterer - 28 Jahre alter - Tatverdächtiger aus der Gemeinde Edewecht konnte am heutigen Morgen mit den Tatvorwürfen konfrontiert werden. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten Teile der Beute und eingesetzte Tatmittel beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen dauern an. /1357501

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell