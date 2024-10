Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bilanz Lullusfest Mittwoch (16.10.) - Dieseldiebstähle von Baustelle

Bilanz Lullusfest Mittwoch (16.10.)

Körperverletzung

Gegen 23.40 Uhr kam es vor einer Bar in der "Obere Frauenstraße" zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Als zwei junge Männer im Alter von 24 und 25 Jahren die beiden Streitenden auseinanderbringen wollten, schlug der beteiligte 41-Jährige den beiden Männer mehrfach ins Gesicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. _____________________________________________________________________

Dieseldiebstähle von Baustelle

Gemünden. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Mittwoch (16.10.) mehrere hundert Liter Diesel im Wert von rund 500 Euro aus zwei auf einer Baustelle an der A49, Höhe Ohmtaldreieck abgestellten Baggern. An einem Bagger öffneten sie hierzu den Tankdeckel gewaltsam, wodurch ein Sachschaden im oberen zweistelligen Eurobereich entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

