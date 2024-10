Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrszeichen gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Antrifttal. Unbekannte entwendeten zwischen Samstag (12.10.), 16 Uhr, und Sonntag (13.10.), 9 Uhr, zwei Verkehrsschilder, die in einem Baustellenbereich die Geschwindigkeit auf 30 km/h vorgaben. Die Schilder waren in der Straße "Im Unterdorf" und in der Straße "Vockenröder Weg" aufgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

