Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Fulda

Fulda (ots)

Frontalzusammenstoß mit Leichtverletzten

Fulda. Eine 40-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia aus Ebersburg und ihre beiden Mitfahrenden wurden bei einem Unfall am Mittwoch (16.10.) leicht verletzt. Die 40-Jährige befuhr gegen 15 Uhr die L3307 von Welkers kommend in Richtung Eichenzell. Zeitgleich befuhr ein 82-jähriger Dacia-Sandero-Fahrer aus Eichenzell die L3307 von Eichenzell kommend Richtung Welkers. Aus ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort frontal in den Skoda. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.500 Euro.

Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell