POL-OH: Verkehrsunfall bei Lauterbach mit zwei Verletzten

Vogelsbergkreis (ots)

ERSTMELDUNG:

Am Mittwochabend (16.10.) kam es gegen 20.10 Uhr auf der Landesstraße 3140, zwischen der Ortslage Lauterbach und dem Kreisel zur Landesstraße 3144 bzw. Kreisstraße 114 (sogenannter "Knöppsack") zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein BMW 316 mit einem 87-jährigen Fahrer aus dem Vogelsberg befuhr die L 3140 aus Richtung des Kreisels in Richtung Lauterbach. Ein Opel Astra aus dem Main-Kinzig-Kreis mit einer 28-jährigen Fahrerin und einer Beifahrerin aus dem Vogelsbergkreis befuhr diese Straße in Gegenrichtung. Etwa auf halber Strecke zwischen Ortsausgang und Kreisel kam es zum Frontalzusammenstoß beider Pkw, wobei die jeweiligen Fahrer verletzt wurden. Die Mitfahrerin in dem Opel Astra blieb unverletzt. Während der 87-Jährige in ein Krankenhaus kam, wurde die 28-Jährige vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 25.000 Euro. Im Rahmen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die L 3140 ab etwa 20.20 Uhr komplett gesperrt. Zur Unfallaufnahme und Klärung des Unfallhergangs waren zwei Streifen der Polizeistation Lauterbach im Einsatz. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde auch ein Team der Straßenmeisterei angefordert. Die Vollsperrung dauert aktuell noch an (Stand: 21.30 Uhr).

