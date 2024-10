Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bilanz Lullusfest Dienstag (15.10.)

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bilanz Lullusfest Dienstag (15.10.)

Körperverletzung

Auf dem Festplatz "Am Markt" kam es gegen 21.35 Uhr zu einer Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen zog ein Unbekannter einen 18-Jährigen vom Festgelände und schlug ihm mehrfach ins Gesicht. Der junge Mann wurde aufgrund der Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Durch den Geschädigten wurde der Täter wie folgt beschrieben: Er sei circa 16 Jahre alt, 1,80 m groß mit südländischem Erscheinungsbild. Er habe schwarze verwuschelte Locken, einen Kinnbart und einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jeans getragen. Auffällig sei seine große runde Brille gewesen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Taschendiebstahl

Am Montag (14.10.) zwischen 18 Uhr und 20 Uhr stahlen Unbekannte im Festzelt "Am Markt" einem 26-jährigen Mann aus Bad-Hersfeld sein iPhone 13, welches er in seiner Gesäßtasche mit sich führte. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell