POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Zusammenstoß zwischen Pkw und Elektrokleinstfahrzeug

Petersberg - Am Montag, (14.10.) ereignete sich gegen 11:00 Uhr in der Propsteistraße in Petersberg ein Verkehrsunfall. Dabei stieß ein Elektrokleinstfahrzeug mit einem schwarzen Pkw Mercedes zusammen. Der jugendliche Fahrer des Zweirades kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter der Rufnummer 0661/105-0 zu melden.

Feuerwehreinsatz in Hünfeld

Hünfeld - Am Dienstagnachmittag (15.10.) kam es gegen 16.25 Uhr im Keller eines Wohnhauses in Hünfeld in der Lichtbergstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Die Bewohner des Hauses stellten Rauch im Keller des Wohnhauses fest und verständigten die Feuerwehr. Ursache war ein technischer Defekt im Bereich der Stromverteilung, der ein Kabel schmoren ließ. Die Feuerstelle war schnell unter Kontrolle gebracht. Durch die Kameraden der Feuerwehr Hünfeld wurde das Gebäude anschließend belüftet. Vor Ort waren 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr, ein Rettungswagen und eine Streife der Polizeistation Hünfeld. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Alleinunfall mit hohem Schadenswert

Hofbieber - Am frühen Dienstagabend (15.10.) kam es gegen 17:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall (Alleinunfall). Ein 20- jähriger aus Hilders befuhr mit einem VW Crafter die L3379 von Thiergarten kommend in Fahrtrichtung Kleinsassen. Kurz vor der Unfallstelle geriet der Fahrzeugführer aus Unachtsamkeit auf die rechte Bankette. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr über die Gegenfahrspur auf die linke Bankette. Dort beschädigte er einen Leitpfosten und prallte gegen die dortige Leitplanke. Im Anschluss überschlug sich der PKW und kam hinter der Leitplanke zum Liegen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Schadenshöhe beziffert sich im unteren fünfstelligen Bereich. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Fahrzeugbergung teilweise komplett gesperrt werden.

Verkehrsunfall auf der BAB 7 - Auffahrunfall zwischen zwei Lkw-Fahrern mit einer leichtverletzten Person und erheblichem Sachschaden

Niederaula - Am Dienstag (15.10.), gegen 16:00 Uhr, kam es auf der BAB 7 zwischen den Autobahndreiecken Hattenbach und Kirchheim in Fahrtrichtung Norden zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde und erheblicher Sachschaden entstanden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus der Ukraine sowie ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen in dieser Reihenfolge mit ihren Sattelzügen die BAB 7 aus Richtung des Autobahndreiecks Hattenbach in Richtung des Autobahnbahndreiecks Kirchheim. Der 36-jährige Fahrer bremste seinen Sattelzug aufgrund von Staubildung ab. Der 33-jährige Fahrer übersah das Stauende und fuhr trotz erfolgter Ausweichbewegung auf den Sattelauflieger des 36-jährigen Lkw-Fahrers auf. Der 33-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und im Krankenhaus Rotenburg ambulant ärztlich behandelt. Sein Lkw musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren eine Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld, die Feuerwehr Niederaula, ein Rettungswagen aus Niederaula, die Autobahnmeisterei Hönebach sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Die rechte Fahrspur in diesem Autobahnabschnitt in Fahrtrichtung Norden musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Eine größere Verkehrsbeeinträchtigung ist nicht bekannt geworden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 110.000 Euro.

