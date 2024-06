Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Über die Motorhaube geschleudert

Am Dienstag ereignete sich in Ulm ein Unfall beim Ausfahren von einem Parkplatz.

Ulm (ots)

Um kurz vor 8 Uhr war ein 18-Jähriger mit seiner KTM im Egginger Weg unterwegs. Der fuhr auf seinem Motorrad stadteinwärts. Auf Höhe der Kuhberghalle kam von rechts ein Auto aus dem Parkplatz herausgefahren. Der 18-Jährige Fahrer des Fiat erkannte wohl den Kradfahrer zu spät und stieß mit dem Zweirad zusammen. Dabei wurde der Biker über die Motorhaube geschleudert. Auf der Straße kam der Fahrer der KTM zum Liegen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 18-jährige Motorradfahrer leicht. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei Ulm-West ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Sachschaden an dem Fiat schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro, den am Motorrad auf ca. 1.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

