Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Einbrüche in Vereinsheime - Sachbeschädigung durch Graffiti

Fulda (ots)

Diebstahl von Kennzeichen

Künzell. Von einem schwarzen Smart entwendeten unbekannte Täter zwischen Montag (14.10.), 18 Uhr, und Dienstag (15.10.), gegen 10.15 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen "FD-NJ 9510". Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt an der Straße "Am Kies" in Künzell-Brachrain. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Vereinsheime

Petersberg. Zwischen Montagabend (14.10.) und Dienstagmorgen (15.10.) kletterten unbekannte Täter auf einen Balkon eines Vereinsheimes im Weiherweg. Dort hebelten sie die Terassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Auch eine Sportstätte in der Straße "Am Pfaffenpfad" war in diesem Zeitraum Ziel Unbekannter. Sie schlugen ein Fenster ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Mit einer geringen Menge Bargeld flüchteten sie anschließend.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 2.800 Euro geschätzt. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung durch Graffiti

Neuhof. In der Zeit zwischen Sonntag (29.09.) und Donnerstag (03.10.) beschädigten unbekannte Täter im Neubaugebiet "Schafhohle" in Hattenhof das dortige neu gebaute Rondell. Die unbekannten Täter besprühten das Objekt mit Graffiti. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell