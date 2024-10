LPI-EF: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Erfurt (ots) - Ein Einbrecher hatte es im Erfurter Norden in der Nacht zu Dienstag auf eine Kneipe abgesehen. Der Unbekannte war in die Räumlichkeiten eingebrochen und machte sich im Inneren auf die Suche nach Beute. In der Kasse wurde er fündig und schnappte sich daraus 200 Euro. In einer Geldkassette fand er dann noch mehr als 5.000 Euro. Mit seiner Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei kam ...

