POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Auffahrunfall

Fulda. Eine 48-jährige Fahrerin eines Opel Corsa aus Künzell wurde bei einem Unfall am Dienstag (15.10.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 7 Uhr die Abfahrt der Bundesstraße 27 in Richtung Fulda-Lehnerz, um in der Folge nach links auf die L 3079 Richtung Fulda einzubiegen. Hierzu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihr fahrende Golf fuhr aus ungeklärter Ursache auf den Corsa auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Zusammenstoß mit Unterführung

Rotenburg. Am Dienstag (15.10.), gegen 20.50 Uhr, befuhr ein Kraftomnibus-Fahrer aus Schlitz mit einem Doppeldecker-Bus die Straße "Zum Güterbahnhof". An dem dort befindlichen Kreisverkehr wollte der Fahrzeugführer wenden. Nachdem er den Kreisverkehr verließ, fuhr er unter die Unterführung, um am dortigen Busbahnhof stehen zu bleiben. Hierbei unterschätzte der Fahrzeugführer nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen die Höhe seines Gefährtes. Die obere Frontschutzscheibe des Busses sowie ein Stahlträger der Unterführung wurden bei dem Versuch darunter zu fahren, beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.400 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VB

Verkehrsunfallflucht

Am 02.10.2024 gegen 18.10 Uhr parkte eine 27-jährige Pkw-Fahrerin ihren silberfarben Audi A3 in der Löbergasse auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Als sie gegen 18.35 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam stellte sie Beschädigungen im hinteren Bereich der Beifahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich zuvor unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Alsfeld

