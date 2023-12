LPI-GTH: Vier Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Arnstadt (ots) - Heute Morgen wurde ein 32-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der August-Broemel-Straße leicht verletzt. Eine 35-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Thöreyer Straße und wollte nach links in die August-Broemel-Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar im Kreuzungsbereich den entgegenkommenden 32-Jährigen mit seinem Opel. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Fahrer leichte Verletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (ah) ...

mehr