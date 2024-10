Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 07.10.2024

Goslar (ots)

Am Freitag kam es im Bad Harzburger Ortsteil Harlingerode zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus.

In der Zeit zwischen etwa 8 Uhr und 22 Uhr nutzten der oder die Täter die Abwesenheit der Bewohner in der Siedlerstraße und drangen gewaltsam in eine Wohnung im 2. Obergeschoss ein. Hier durchwühlten sie verschiedene Räumlichkeiten und entkamen mit Diebesgut in bislang nicht bekannter Höhe.

Beobachtungen oder Hinweise, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Am Sonntag ereignete sich auf der Bundesstraße 82 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 68-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein fuhr mit seinem Mercedes auf der B 82 von Seesen kommend in Richtung Goslar. In Höhe Langelsheim-West kam er offensichtlich aufgrund Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit der Leitplanke sowie einem Verkehrszeichen. Der Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Schleswig-Holstein, wurden hierbei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 27.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell