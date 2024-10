Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 05.10.2024

Goslar (ots)

- Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Bad Harzburg

Am Freitagabend, um 19:10 Uhr, befährt eine 52-jährige Berlinerin mit ihrem Pkw Kia die Herzog-Julius-Straße in Fahrtrichtung B4. An der Einmündung zur Ilsenburger Straße beabsichtigt die Berlinerin nach links abzubiegen. Hierbei übersieht sie den ihr entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Skoda, der von einem 29-jährigen Bad Harzburger geführt wird. Die Beifahrerinnen aus beiden Fahrzeugen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr Bad Harzburg sicherte die Unfallfahrzeuge und band die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 15.000 Euro.

i. A. Frischemeier, PHK

