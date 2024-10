Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 04.10.2024

Goslar (ots)

Seesen

Am 03.10.24 gegen 12:15 Uhr meldet ein Mitarbeiter des Schwimmbades Sehusa-Wasserwelt der Polizei Seesen ein erneutes unbefugtes Eindringen durch Unbekannte in die Außensauna des Bades. Die Funkstreife kann am Tatort keine Person mehr antreffen, jedoch werden vom möglichen Täter Spuren gesichert. Dieser Täter könnte auch für die vorangegangenen Hausfriedensbrüche im Schwimmbad in Betracht kommen. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet und eine erneute Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell