POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 03.10.2024

Goslar (ots) - Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der Immenröder Straße in Goslar ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 57-jährige Frau aus Goslar befuhr gegen 10.20 Uhr mit ihrem Nissan die Immenröder Straße in Richtung stadtauswärts und beabsichtigte nach rechts in die Kurt-Schumacher-Allee einzubiegen, wo sie aufgrund ...

