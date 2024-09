POL-UN: Kamen - Eigentümer eines sichergestellten Fahrrads gesucht

Schwerte (ots) - Zwischen Dienstag (03.09.2024) und Mittwoch (04.09.2024) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Kindertagesstätte Am Derkmannsstück in Schwerte-Ergste ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Dabei entwendeten sie Bargeld. Zeitlich ist das Ganze zwischen 16.00 Uhr 06.30 Uhr passiert. Zeugen, die Verdächtiges in der Zeit bemerkt haben oder Angaben zu den möglichen Tätern geben können, ...

