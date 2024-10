Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 01.10.2024

Goslar (ots)

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag drangen bislang unbekannte Tatverdächtige in einen Kiosk in Oderbrück Süd ein.

Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 9 Uhr, gelangten der oder Tatverdächtigen in den Kiosk, durchsuchten die Räumlichkeiten und entkamen anschließend unerkannt mit Diebesgut.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen oder Hinweisen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05321) 3390 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

+++

Zehn Verstöße bei 12 kontrollierten Fahrzeugen war die Bilanz einer zweistündigen Verkehrskontrolle im Gewerbegebiet Baßgeige am Montagvormittag.

Der Großteil der festgestellten Mängel bei der Kontrolle in der Dörntener Straße ergab sich in sechs Fällen aufgrund mangelnder Ladungssicherung. Weitere drei Verstöße entfielen auf Zuwiderhandlungen gegen die Sozialvorschriften im gewerblichen Güterverkehr, und ein Fahrzeug wurde mit abgenutzter Bereifung geführt. Sechsmal waren die Verfehlungen so gravierend, dass die Weiterfahrt bis zur Behebung der Mängel untersagt werden musste. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

+++

In der Nacht von Montag auf Dienstag stiegen bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Schulgebäude in der Innenstadt ein.

In der Zehntstraße gelangte der oder die Täter unter Gewaltanwendung in die Worthschule, durchsuchte verschiedene Räumlichkeiten und entkam mit bislang unbekanntem Diebesgut. Der Tatzeitraum beschränkt sich auf die Zeit von 18.30 Uhr bis 9 Uhr.

Hinweise oder Beobachtungen zu dieser Tat nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Am frühen Montagabend drangen bislang unbekannte Tatverdächtige in das Gebäude der Berufsschule in der Heinrich-Pieper-Straße ein.

Mutmaßlich zwischen 18 Uhr und 21 Uhr gelangten der oder die Täter gewaltsam in das Objekt Am Stadtgarten. Auch hier suchten sie Räumlichkeiten heim und konnten mit dem erlangten Diebesgut in bislang unbekannter Höhe unerkannt entkommen.

Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen, ihre Beobachtungen oder Hinweise, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, unter der Amtsnummer (05321) 3390 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell