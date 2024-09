Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 30.09.2024

Goslar (ots)

Seesen

Am 29.09.24 meldet der Verein Naturfreunde Rhüden der Polizei Seesen eine Sachbeschädigung im Bereich Zainerbach, Ahlenbach bei Rhüden. Unbekannte Täter zerstören eine Sitzgruppe aus Holz, welche in der Feldmark Rhüden östlich der BAB 7 in Richtung Waldgebiet aufgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250,- Euro. Der geschädigte Verein erstattet Strafanzeige. Der Tatzeitraum soll zwischen dem 28.09.24 ca. 16:00 Uhr - 29.09.24 ca. 10:00 Uhr liegen. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen. Tel. 05381/9440

Seesen

Der Hausmeister der Grundschule Rhüden meldet der Polizei Seesen eine erneute Sachbeschädigung an der Sporthalle der Schule. Unbekannte Täter zerstören zwei weitere Glaseinsätze der Außentüren der Sporthalle. Schaden ca. 300,- Euro. Der Tatzeitraum soll zwischen dem 27.09.24 ca. 20:30 Uhr bis 29.09.24 ca. 17:00 Uhr liegen. Hinweise / Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Seesen

Auf dem REWE Parkplatz in Rhüden, Katelnburgstraße ist es im Zeitraum des 28.09. 24 ca. 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein zur Zeit unbekannter Fahrzeugführer touchiert mit seinem Fahrzeug ein schwarzen ordnungsgemäß abgestellten PKW Seat. Der Seat wird im Bereich der Frontstoßstange beschädigt. Sachschaden ca. 400,- Euro. Der Verursacher entfernt sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise/Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Seesen

Am 29.09.24 gegen 19:00 Uhr kam es in Rhüden, Am Zainer Berg zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Der alleinbeteiligte 23jährige Fahrzeugführer aus Holle verliert beim Vorbeifahren aus Rtg. MCDonalds in Rtg. B 82 an einem PKW die Kontrolle über sein Krad und kommt zu Fall. Der 23jährige wird hierbei leicht verletzt. Am Motorrad entsteht leichter Sachschaden. Schadenshöhe ca. 500,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell