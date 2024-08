BPOLI L: Bier geöffnet, Pfefferspray geplatzt und Westhalle gesperrt

Leipzig (ots) - Vermeintliches Opfer entpuppt sich als gesuchter Straftäter Am Freitagabend erschien ein 36-Jähriger auf der Wache der Bundespolizei im Hauptbahnhof Leipzig. Er gab an, bei Betreten der Westhalle mit Qualm angepustet worden zu sein, in dem sich Drogen befanden. Der Mann wollte Anzeige wegen Körperverletzung stellen. Bei der Überprüfung seiner Person stellten die Beamten jedoch fest, dass der Deutsche per Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht ...

mehr